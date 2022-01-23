Відставка німецького віцеадмірала Кай-Ахіма Шонбаха є недостатньою, а уряд ФРН має кардинально змінити свою позицію у російсько-українському конфлікті після скандалу з главою ВМС Німеччини.

Як заявив український посол у Німеччині Андрій Мельник в інтерв’ю журналістам, скандал з віцеадміралом залишив після собі тріщину.

– Ми вітаємо той факт, що Шонбах запропонував свою відставку, – сказав Мельник.

При цьому він зазначив, що цей випадок залишив тріщину та поставив під сумнів міжнародний авторитет та надійність Німеччини, і, на його думку, не лише з української точки зору.

Андрій Мельник додав, що заяви віцеадмірала привели всю українську громадськість у глибокий шок. Посол також порівняв заяви німецького військового з епохою нацистської Німеччини.

– Українці також несвідомо відчули нагадування про жахіття нацистської окупації, коли до українців ставилися поблажливо, як до недолюдин, – сказав посол України.

Скандал з віцеадміралом ВМС ФРН

Раніше голова німецьких Військово-морських сил назвав Кримський півострів “втраченим для України” та заявив, що це “доконаний факт”.

Зокрема, Кай-Ахім Шонбах наголосив на “неможливості України стати членом НАТО”, оскільки на Донбасі триває війна.

МЗС України розкритикувало таку заяву голови німецьких ВМС та виступило із вимогою спростувати його слова.

Своєю чергою, міноборони Німеччини відхрестилося від слів голови ВМС ФРН про “російський” Крим.

Джерело: Welt

Фото: Посольство України в ФРН