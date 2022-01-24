Рада Європейського Союзу засудила триваючу російську агресію та погрози Москви на адресу України, а також закликала РФ до деескалації.

Про це йдеться у висновках Ради ЄС щодо ситуації з безпекою в Європі. Висновки ухвалили міністри закордонних справ держав-членів Євросоюзу під час засідання 24 січня в Брюсселі.

– Рада ЄС засуджує триваючі агресивні дії і погрози Росії щодо України, і закликає РФ до деескалації, дотримання міжнародного права та конструктивної участі в діалозі у рамках наявних міжнародних механізмів, – зазначається в документі.

У заяві голів МЗС наголошується, що саме діалог є способом покращення ситуації в сфері безпеки, а також збереження миру і стабільності на європейському континенті. Цей діалог повинен базуватися на ключових принципах, які лежать в основі безпеки в Європі.

Йдеться про принципи, закріплені в Статуті ООН та установчих документах ОБСЄ: це суверенітет та територіальна цілісність країн; непорушність кордонів; відмова від погроз та застосування сили; право держав обирати альянси для захисту своєї безпеки.

– Поняттю “сфер впливу” немає місця у ХХІ столітті… Ці принципи не підлягають обговоренню, перегляду чи новій інтерпретації. Їх порушення Росією є перешкодою для спільної та неподільної безпеки в Європі, створює загрозу миру та стабільності на нашому континенті, – йдеться у висновках міністрів.

У Раді ЄС також нагадали, що європейська безпека є неподільною, а тому будь-який виклик існуючому порядку впливає на безпеку як всього Євросоюзу, так і його держав-членів.

Голови МЗС підтвердили, що будь-яка подальша військова агресія Росії проти України матиме для Москви величезні наслідки та високу ціну.

– Йдеться про широкий спектр секторальних та індивідуальних обмежувальних заходів, які будуть ухвалюватися за погодженням із партнерами. Євросоюз прискорив підготовчу роботу у цьому напрямку, – наголошується у висновках міністрів.

У Раді ЄС вчергове підтвердили непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України. В Брюсселі наполягають на важливості виконання Мінських домовленостей, а також підтримують зусилля Франції й Німеччини в рамках Нормандського формату.

У висновках сказано, що Росія є стороною збройного конфлікту на Донбасі, а тому несе відповідальність.

Рада ЄС підтвердила координацію зі США, НАТО, Україною та іншими країнами-партнерами з питань безпеки.

Міністри також наголосили на важливості зміцнення безпеки й стійкості Євросоюзу проти кібератак, гібридних атак, а також дезінформації. Брюссель має намір підтримати Україну в протидії кібер- та гібридним загрозам.

Джерело: European Council