Президентом ПАРЄ став проросійський політик Тіні Кокс

Представниця Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи Марія Мезенцева поступилася у голосуванні на посаду президента організації парламентарю з Нідерландів Тіні Коксу.

Мезенцева була висунута альтернативним кандидатом та отримала 80 голосів. Кокс отримав голоси 164 делегатів.

Як зазначила сама Мезенцева, це були перші вибори президента ПАРЄ з кандидатом від України. Вона також додала, що була переобрана на посаду віцепрезидента Політичної групи Європейської народної партії.

Тіні Кокс – нідерландський парламентар, лідер групи крайньолівих, куди входять європейські комуністи та подібні політичні сили.

Кокса вважають відкритим агентом Кремля та активним лобістом інтересів РФ в Асамблеї. Саме він є автором доповідей про зняття санкцій з російської делегації в ПАРЄ, що дало змогу їм повернутися у 2019 році до Асамблеї.

the Council of Europe’s Parliamentary Assembly (PACE) today elected a pro-Russian Dutch socialist as President ahead of @mezentseva_dep of #Ukraine by 164 votes to 80. It shows you the state of PACE these days…

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 24, 2022