Міністерство закордонних справ Німеччини не бачить причин для масового повернення дипломатів з України.

Про це повідомила очільниця МЗС країни Анналена Бербок, прибувши 24 січня до Брюсселю на зустріч міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу.

– Міністерство закордонних справ опрацьовує план дій на випадок надзвичайних ситуацій щодо співробітників посольства та інших громадян Німеччини в Україні, але наразі не бачить причин для широкої кампанії повернення, – зазначила Анналена Бербок.

За її словами, план невідкладних дій неодноразово опрацьовувався спільно з європейськими партнерами протягом останніх тижнів.

– Але тут я хотіла б ще раз чітко наголосити, що безпека співробітників є найвищим пріоритетом, – уточнила вона.

Водночас очільниця МЗС Німеччини уточнила, що 24 січня відбудеться ще одна регулярна зустріч щодо запобігання кризі, на якій будуть присутні представники країни.

Анналена Бербок додала, що увага очолюваного нею відомства спільно з компаніями на місцях зосереджена на підтримці України, зокрема економічній.

Нагадаємо, що Сполучені Штати вирішили скоротити штат свого посольства в Києві через загрозу подальшої агресії Росії. Рішення відкликати частину співробітників посольства в Україні та членів їхніх родин ухвалила і Велика Британія.

Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз поки що не має наміру відкликати родини дипломатів.

Джерело: Merkur.de