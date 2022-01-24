РФ має поважати міжнародне право та піти на деескалацію конфлікту з Україною – ПАРЄ

Російська Федерація має поважати міжнародне право та піти на деескалацію ситуації біля кордонів з Україною.

Про це заявив президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс.

Він нагадав, що Україна є одним із членів ПАРЄ і потребує солідарності організації та її підтримки, щоб подолати свої проблеми.

– Ми можемо і маємо допомогти Україні розвивати себе як життєздатну державу, яка може подбати про своїх громадян, а також про громадян, які мешкають на непідконтрольних Києву територіях, – сказав Кокс.

За його словами, усі залучені держави та міжнародні організації зобов’язані працювати, щоб досягти деескалації цієї вибухонебезпечної ситуації.

Також він нагадав, що окупація Криму — це порушення міжнародного права, і ПАРЄ, як і раніше, дотримуватиметься такої позиції.

– Ми не можемо дозволити, щоби щось вийшло з-під контролю у цій частині континенту, – резюмував Кокс.

Нагадаємо, раніше Кокс переміг на виборах президента ПАРЄ, випередивши у голосуванні представницю Верховної Ради України у цій організації Марію Мезенцеву.

Мезенцева була висунута альтернативним кандидатом та отримала 80 голосів, тоді як за представника Нідерландів віддали свої голоси 164 делегати.

При цьому українку було переобрано на посаду віцепрезидента Політичної групи Європейської народної партії.