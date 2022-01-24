США можуть перекинути війська у сусідні з Україною країни у разі агресії РФ – ЗМІ

США готують різні варіанти відповіді у разі вторгнення Росії в Україну. Один із них, який представили президенту Джо Байдену, передбачає перекидання військ з інших частин Європи у Польщу, Румунію та інші сусідні з Україною країни.

Про це повідомляють американські ЗМІ з посиланням на представника міністерства оборони та високопоставленого представника адміністрації.

Серед варіантів, які Байдену запропонував міністр оборони США Ллойд Остін, були польоти бомбардувальників над регіоном, заходи кораблів у Чорне море і перекидання військ та деякого обладнання з інших частин Європи до Польщі, Румунії та інших сусідніх з Україною країн.

За інформацією ЗМІ, ці кроки Ллойд Остін представив, щоб заспокоїти союзників по НАТО та посилити їхню оборону, особливо оборону тих країн, які межують з Україною. У такий спосіб хочуть продемонструвати єдність і силу в Північноатлантичному альянсі та стримати російську агресію проти союзників у регіоні.

24 січня стало відомо, що НАТО збільшує військову присутність у Східній Європі через загрозу нового вторгнення Росії в Україну.

Союзники переводять сили в стан готовності і направляють додаткові кораблі та винищувачі до місць розгортання НАТО у Східній Європі. Це рішення зумовлене тим, що РФ продовжує нарощувати свою військову присутність в Україні та навколо неї.

Джерело: NBC News