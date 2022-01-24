У Польщі оштрафували 29-річну туристку з Нідерландів через нацистське вітання біля колишнього концтабору Аушвіц в Освенцімі.

Жест жінка продемонструвала, фотографуючись біля воріт із написом Arbeit Macht Frei (Робота звільняє).

Туристку затримали разом із чоловіком, який і фіксував цей момент на камеру.

Правоохоронні органи Польщі звинуватили громадянку Нідерландів у причетності до нацистської пропаганди та наклали на неї штраф.

Затримана погодилася його сплатити, пояснивши, що її вчинок був недоречним жартом.

Вісім років тому аналогічне звинувачення висунули двом турецьким студентам. Їх теж оштрафували та засудили до шести місяців ув’язнення (до трьох років умовно).

Нацистська Німеччина збудувала концтабір в місті Освенцім після окупації Польщі в 1939 році.

Трохи більше ніж за чотири з половиною роки там закатували щонайменше 1,1 млн людей. Значна частина з них були євреями.