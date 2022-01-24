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Єменські повстанці-хусити випустили балістичні ракети у напрямку Абу-Дабі

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Єменські повстанці-хусити випустили балістичні ракети у напрямку Абу-Дабі

Об’єднані Арабські Емірати перехопили дві балістичні ракети в небі над Абу-Дабі (столиця ОАЕ). Влада повідомляє, що їх випустили з боку повстанців-хуситів у Ємені.

Атака сталася через тиждень після того, як єменські повстанці заявили про напад на столицю Еміратів, спрямований на аеропорт і паливну базу Abu Dhabi National Oil Co в районі Мусафа. Тоді внаслідок нападу на паливний склад загинули троє людей і ще шестеро дістали поранення.

У соцмережах оприлюднили відео, на якому видно, як небо над Абу-Дабі засвітилося і полетіли ракети-перехоплювачі. Пізніше над містом прогриміли два вибухи. За інформацією державного інформаційного агентства WAM, залишки ракет впали над Абу-Дабі, але шкоди не завдали.

У Міноборони ОАЕ заявили, що Емірати готові боротися з будь-якими загрозами і вживають усіх необхідних заходів для захисту держави від усіх атак.

Водночас представник хуситів Єхія Сарей заявив про напад у телевізійній заяві. Він сказав, що повстанці обстріляли ОАЕ як балістичними ракетами, так і безпілотниками, і попередив, що Емірати залишаться ціллю, “доки триватимуть напади на єменський народ”.

Хусити – воєнізоване угрупування шиїтів-зейдитів, яке діє на території Ємену. Протягом 2014—2015 років вони поступово захопили владу в Ємені. Тоді Саудівська Аравія та низка інших арабських країн розцінили це як антиконституційний державний переворот.

Обєднані Арабські Емірати є партнером Саудівської Аравії у союзі, члени якого виступали за вторгнення в Ємен проти хуситів.

Джерело: AP News

Фото: Depositphotos

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