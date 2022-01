Єврокомісія виділить Україні допомогу у розмірі €1,2 млрд

Єврокомісія запропонувала Україні новий пакет підтримки у розмірі €1,2 млрд. Це повинно допомогти Україні задовольнити потреби у фінансуванні на тлі загрози загострення російської агресії.

Про це повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

It will help Ukraine now, to address financing needs due to the conflict & support the country’s resilience-building efforts.⁰

It consists of:

1. New macro-financial assistance package of €1.2 billion

2. Doubling of bilateral assistance this year, with another €120 million pic.twitter.com/N6lzD6Izj8

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 24, 2022