Єврокомісія виділить Україні допомогу у розмірі €1,2 млрд

Єврокомісія запропонувала Україні новий пакет підтримки у розмірі €1,2 млрд. Це повинно допомогти Україні задовольнити потреби у фінансуванні на тлі загрози загострення російської агресії.

Про це повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

– По-перше, Комісія пропонує новий пакет екстреної макрофінансової допомоги у розмірі €1,2. Цей пакет допоможе Україні задовольнити потреби у фінансуванні через конфлікт. Ми розраховуємо на те, що Рада ЄС та Європейський парламент якнайшвидше ухвалять цей пакет. По-друге, цього року Комісія майже подвоїть свою двосторонню допомогу Україні у вигляді грантів: буде виділено ще €120 млн, – йдеться у заяві Урсули фон дер Ляєн.

It will help Ukraine now, to address financing needs due to the conflict & support the country’s resilience-building efforts.⁰

It consists of: 1. New macro-financial assistance package of €1.2 billion 2. Doubling of bilateral assistance this year, with another €120 million pic.twitter.com/N6lzD6Izj8 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 24, 2022

Очікується, що після схвалення цієї допомоги Україна отримає її перший транш у розмірі €600 млн.

Урсула фон дер Ляєн додала, що ЄС продовжить інвестувати у майбутнє нашої країни. За її словами, план Єврокомісії передбачає залучення інвестицій в Україну у розмірі понад €6 млрд. Вона також нагадала, що Україна — вільна та суверенна країна, тому ЄС і надалі буде на її боці.

Президент Володимир Зеленський подякував ЄС за своєчасне рішення про надання макрофінансової допомоги. Він зауважив, що сильна Україна має ключове значення для європейської безпеки.

Днями Володимир Зеленський також повідомив, що Канада виділить $120 млн на допомогу Україні. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо сподівається, що це допоможе підтримати економічну стійкість України.

Джерело: Європейська комісія