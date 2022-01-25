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Будь-які дії Путіна матимуть серйозні наслідки: Гарріс про агресію РФ

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Камала Гарріс

Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Камала Гарріс вчергове наголосила, що США дадуть відповідь на російську агресію, що спричинить для РФ “серйозні наслідки”.

Під час спілкування з журналістами Гарріс зазначила, що США протистоятимуть російському вторгненню в Україну, адже напруженість у регіоні зростає.

— Суть у тому, що ми протягом певного часу чітко та послідовно заявляємо, що поважаємо територіальну цілісність та суверенітет України. Ми очікуємо, що Росія зробить те саме.

Будь-які агресивні дії Володимира Путіна матимуть серйозні наслідки. М’яч явно перебуває у його руках. Я не можу сказати вам, що він збирається робити. Але ми готові вжити рішучих дій, якщо він почне нові агресивні дії в Україні, – сказала вона.

Гарріс зазначила, що адміністрація Байдена постійно на зв’язку з ключовими союзниками США.

— Мене постійно інформує моя команда національної безпеки. Як вам відомо, президенте, я та інші члени нашої адміністрації вели активну дискусію з нашими союзниками та партнерами по всьому світу, зокрема в Європі, – підсумувала Гарріс.

Як відомо, 23 січня президент США Джо Байден провів зустріч зі своєю командою з національної безпеки. Темою обговорення стала російська агресія проти України.

Під час обговорення Байден підтвердив, що якщо Росія здійснить подальше військове вторгнення в Україну, то Сполучені Штати разом із своїми союзниками та партнерами змусять РФ відповісти.

Джерело: Express

Фото: Getty Images

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