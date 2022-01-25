Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Камала Гарріс вчергове наголосила, що США дадуть відповідь на російську агресію, що спричинить для РФ “серйозні наслідки”.

Під час спілкування з журналістами Гарріс зазначила, що США протистоятимуть російському вторгненню в Україну, адже напруженість у регіоні зростає.

— Суть у тому, що ми протягом певного часу чітко та послідовно заявляємо, що поважаємо територіальну цілісність та суверенітет України. Ми очікуємо, що Росія зробить те саме. Будь-які агресивні дії Володимира Путіна матимуть серйозні наслідки. М’яч явно перебуває у його руках. Я не можу сказати вам, що він збирається робити. Але ми готові вжити рішучих дій, якщо він почне нові агресивні дії в Україні, – сказала вона.

Гарріс зазначила, що адміністрація Байдена постійно на зв’язку з ключовими союзниками США.

— Мене постійно інформує моя команда національної безпеки. Як вам відомо, президенте, я та інші члени нашої адміністрації вели активну дискусію з нашими союзниками та партнерами по всьому світу, зокрема в Європі, – підсумувала Гарріс.

Як відомо, 23 січня президент США Джо Байден провів зустріч зі своєю командою з національної безпеки. Темою обговорення стала російська агресія проти України.

Під час обговорення Байден підтвердив, що якщо Росія здійснить подальше військове вторгнення в Україну, то Сполучені Штати разом із своїми союзниками та партнерами змусять РФ відповісти.

Джерело: Express