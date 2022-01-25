Хорватія відступить та відкличе своїх солдат, якщо Росія розпочне військове вторгнення на територію України.

Як заявив президент Хорватії Зоран Міланович під час бесіди з журналістами, він чинитиме опір спробам уряду своєї країни втрутитися в російсько-український конфлікт.

На питання, як реагуватиме Хорватія на ситуацію на кордонах України, президент республіки відповів, що його країна не матиме з цим нічого спільного.

– Якщо буде ескалація, ми відступимо до останнього хорватського солдата. Це не має відношення до України, а до політики (президента США, – Ред.) Джо Байдена, в якій я бачу непослідовність і небезпеку, – заявив президент Хорватії.

На його думку, після Революції гідності Україна розгорнулася у своєму політичному векторі на захід, не обговоривши це з Росією. Він також назвав Україну однією з найкорумпованіших країн.

– Україні не місце в НАТО. Коли в Україні змінилася влада, це не було демократичним рухом, це був переворот, під час якого було вбито 50 людей, – заявив Зоран Міланович.

Президент Хорватії сказав, що всіма силами чинитиме опір залученню республіки в конфлікт між Росією та Україною і додав, що дії прем’єр-міністра республіки Андрія Пленковича ніяк не змінять ситуацію.

– Хорватія повинна втекти від цього (конфлікту, – Ред.), як від пожежі. Хорватія не буде тут пожежним, – сказав Зоран Міланович.

Водночас він назвав політику президента РФ Володимира Путіна агресивною.

У грудні 2021 року Зоран Міланович розкритикував візит прем’єра Хорватії Андрія Пленковича до України на тлі можливого вторгнення російських військ, заявивши, що візит голови хорватського уряду є “чистим шарлатанством”.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський відповів колезі з Хорватії, що в іншій ситуації хорватський лідер змінив би свою думку.

Джерело: Dnevnik

Фото: Президент Хорватії