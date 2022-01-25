Німеччина проведе слухання у Бундестазі на вимогу України: що обговорюватимуть

Парламент Федеративної Республіки Німеччина з ініціативи представників України проведе слухання щодо запобігання можливому вторгненню Російської Федерації до нашої країни.

Про це розповів посол України у Німеччині Андрій Мельник на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

Слухання у Бундестазі відбудуться у четвер, 27 січня. Їхня тема – Забезпечити мир у Європі: територіальну цілісність України не можна ставити під питання.

– Берлін має кінець кінцем почати рішуче діяти, щоб запобігти новому вторгненню РФ, – наголосив дипломат.

Нагадаємо, раніше екс-міністр закордонних справ України (2007-2009) Володимир Огризко висловив думку, що політика ФРН щодо Російської Федерації небезпечна не лише для цієї країни, а й для всієї Європи в цілому.

За його словами, Німеччина, виправдовуючись нейтральністю та миролюбністю, допомагає Кремлю у продовженні агресії.

Огризко наголосив, що позиція Берліна незмінна з 2008 року, коли ФРН заблокувала надання Україні та Грузії плану дій щодо членства в НАТО, і зараз вона продовжує вести неадекватну та фальшиву політику.