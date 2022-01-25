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Снігопади паралізували Стамбул: авіарейси до України скасовуються

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Снігопади паралізували Стамбул: авіарейси до України скасовуються

Сильні снігопади відучора паралізували Стамбул: дороги заблоковані, люди не можуть дістатися роботи, аеропорт закрили.

Як повідомляє агентство Anadolu, авіарейси з місцевого аеропорту тимчасово припинили до 12.00 за Києвом, а пізніше повідомили, що час продовжили до 13.00. Потім дивитимуться за ситуацією.

Багато доріг та автомагістралі міста закрили через сильні снігові замети та аварії.

Жителі міста, які вчора наприкінці робочого дня хотіли розійтися по домівках, сходилися до зупинок метро та іншого громадського транспорту. Наземний транспорт завмер, на зупинках панувала тиснява. Трамвайний рух на деяких маршрутах було скасовано.

Багато людей застрягли у своїх автомобілях на дорогах. Команди районних муніципалітетів та деякі громадські організації роздавали чай, суп, воду та їжу тим, хто застряг у авто.

Багато городян залишили свої автомобілі на узбіччі та йшли додому пішки.

Повідомляється, що у регіонах мечеті не закривали на ніч, щоб люди могли зайти та зігрітися.

Екрем Імамоглу, мер муніципалітету Стамбула (IMM), заявив, що у деяких регіонах, як-от Арнавуткей, Башакшехір та Султангазі, снігу насипало до 80-85 см, а в центрі міста товщина снігу становила близько 35 см.

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Як повідомляють Факти ICTV, через негоду з Туреччини не можуть вилетіти українці. Одні рейси скасували, інші перенесли. Людям на аеровокзалах доводиться чекати по 15-20 годин. Ні їжею, ні водою пасажирів не забезпечували майже добу.

Варто зазначити, що аеропорт Стамбула є одним із важливих транспортних повітряних вузлів світу.

Крім того, сніг іде і в курортній Анталії. Востаннє тут його бачили 1993 року.

Джерело: Anadolu

Фото: Getty Images

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