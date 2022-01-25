Сильні снігопади відучора паралізували Стамбул: дороги заблоковані, люди не можуть дістатися роботи, аеропорт закрили.

Як повідомляє агентство Anadolu, авіарейси з місцевого аеропорту тимчасово припинили до 12.00 за Києвом, а пізніше повідомили, що час продовжили до 13.00. Потім дивитимуться за ситуацією.

#Turkey: The Istanbul Airport has suspended all flights on further notice due to adverse weather conditions that is preventing the airport to run normally.#turkishairlines #THY #IST #Istanbul pic.twitter.com/OlMtdUDRXZ — AceJace™ ???????? (@AceJaceu) January 24, 2022

Багато доріг та автомагістралі міста закрили через сильні снігові замети та аварії.

Жителі міста, які вчора наприкінці робочого дня хотіли розійтися по домівках, сходилися до зупинок метро та іншого громадського транспорту. Наземний транспорт завмер, на зупинках панувала тиснява. Трамвайний рух на деяких маршрутах було скасовано.

Багато людей застрягли у своїх автомобілях на дорогах. Команди районних муніципалітетів та деякі громадські організації роздавали чай, суп, воду та їжу тим, хто застряг у авто.

Kıymetli İstanbullular,

⏰Saat 05.30 itibarıyla; ????Yolda mahsur kalan 5️⃣.0️⃣5️⃣7️⃣hemşehrimizi tahliye ederken; 3️⃣.1️⃣8️⃣0️⃣ hemşehrimizi de otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdik. Olumsuz hava koşullarıyla mücadelemiz devam ediyor.❄️????#kar#İstanbul pic.twitter.com/7suu11VQpv — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 25, 2022

Багато городян залишили свої автомобілі на узбіччі та йшли додому пішки.

Kıymetli İstanbullular

bu görüntüler, ????Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri-Yassıören arasında çekildi. Son yılların en yoğun kar yağışıyla karşı karşıyayız. Kar fırtınasına karşı yol açma ve tahliye çalışmaları büyük bir mücadeleyle devam ediyor. pic.twitter.com/xmUFPLp1aF — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 24, 2022

Повідомляється, що у регіонах мечеті не закривали на ніч, щоб люди могли зайти та зігрітися.

Екрем Імамоглу, мер муніципалітету Стамбула (IMM), заявив, що у деяких регіонах, як-от Арнавуткей, Башакшехір та Султангазі, снігу насипало до 80-85 см, а в центрі міста товщина снігу становила близько 35 см.

Як повідомляють Факти ICTV, через негоду з Туреччини не можуть вилетіти українці. Одні рейси скасували, інші перенесли. Людям на аеровокзалах доводиться чекати по 15-20 годин. Ні їжею, ні водою пасажирів не забезпечували майже добу.

Варто зазначити, що аеропорт Стамбула є одним із важливих транспортних повітряних вузлів світу.

Крім того, сніг іде і в курортній Анталії. Востаннє тут його бачили 1993 року.

Джерело: Anadolu