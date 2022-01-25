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Справжня загроза існує – Годжес про імовірність наступу РФ

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Бен Ходжес

Імовірність того, що Росія розпочне широкомасштабний наступ у найближчі кілька тижнів, є справді високою.

Про це в ефірі Свободи слова на ICTV повідомив генерал-лейтенант армії США, провідний експерт Центру аналізу європейської політики, екскомандувач сухопутними військами США в Європі Бен Годжес.

– Той факт, що президент Російської Федерації так довго й багато говорив про загрози для Росії, а також так багато грошей та часу приділяв своїм збройним силам, свідчить про те, що він має щось показати своєму населенню, – зазначив Бен Годжес.

Водночас, на переконання генерала-лейтенанта армії США, шанси в очільника Кремля низькі, доки увесь світ разом та об’єднаний.

– Але насправді справжня загроза, що наступ може статися, існує, – уточнив він.

Нагадаємо, що генерал-лейтенант Олександр Павлюк припускає, що потенційною датою початку вторгнення РФ може стати 20 лютого.

Саме в цей час завершаться зимові Олімпійські ігри-2022 в Пекіні, а також російсько-білоруські навчання на кордоні.

Фото: Getty Images

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