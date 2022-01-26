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Біля Флориди перекинувся човен: берегова охорона шукає 39 людей

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Біля Флориди перекинувся човен: берегова охорона шукає 39 людей

Біля узбережжя Флориди екіпажі берегової охорони США вночі шукали 39 людей, човен яких затонув після подорожі з Багамських островів.

У вівторок вранці рибалки помітили чоловіка, який чіпляється за корпус човна за 72 км від міста Форт-Пірс.

Чоловік, що вижив, розповів, що група вийшла з Біміні, Багами, в суботу ввечері і потрапила в негоду. За його словами, на жодному з пасажирів не було рятувальних жилетів.

Офіційні особи США кажуть, що човном могли перевозити нелегалів.

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Повідомляється, що тих, хто вижив, виявлено не було.

Фото: US Coast Guard

Джерело: BBC

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