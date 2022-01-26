Біля узбережжя Флориди екіпажі берегової охорони США вночі шукали 39 людей, човен яких затонув після подорожі з Багамських островів.

У вівторок вранці рибалки помітили чоловіка, який чіпляється за корпус човна за 72 км від міста Форт-Пірс.

#UPDATE @USCG crews are still searching. The good Sam notified #USCG Sector #Miami watchstanders, Tuesday, at approx. 8 a.m. after rescuing a man on a capsized vessel. Multiple cutters & aircraft are searching from #Bimini, #Bahamas to #FortPierce Inlet. More updates follow. pic.twitter.com/kCVQ4LCaTe — USCGSoutheast (@USCGSoutheast) January 25, 2022

Чоловік, що вижив, розповів, що група вийшла з Біміні, Багами, в суботу ввечері і потрапила в негоду. За його словами, на жодному з пасажирів не було рятувальних жилетів.

Офіційні особи США кажуть, що човном могли перевозити нелегалів.

Повідомляється, що тих, хто вижив, виявлено не було.

Фото: US Coast Guard