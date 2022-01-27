Офіційний Бухарест оголосив про намір розширити присутність НАТО на території Румунії через побоювання російського вторгнення в Україну.

Про це ввечері 26 січня оголосив президент країни Клаус Йоханніс.

– Посилення присутності союзників на східному фланзі НАТО, у тому числі в нашій країні, дуже важливе для регіональної стабільності, а також безпеки Альянса, – заявив він.

Президент Королівства Румунія пообіцяв активно сприяти розміщенню додаткових військ Альянсу на території країни.

Він також закликав НАТО та ЄС до єдності та солідарності на тлі конфлікту між Росією та Україною.

– У спровокованій Росією кризі у сфері безпеки на карту поставлена ​​безпека не лише України чи Європи, а й усього євроатлантичного простору, – підкреслив румунський лідер.

Президент також наголосив, що Румунія готується до прийому біженців на випадок, якщо Росія відмовиться від шляху дипломатії та почне бойові дії.

Він зазначив, що публічно може оголосити лише про низку прийнятих рішень через делікатність цієї безпекової ситуації.

Раніше посол США в Москві Джон Салліван передав письмову відповідь на Росії щодо “гарантій безпеки”. Також стало відомо, що НАТО теж передали РФ таку відповідь.

Своєю чергою, генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО закликає вивести російські війська з трьох країн – України, Молдови та Грузії.

Джерело: Antena 3