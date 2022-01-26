Уряд Німеччини домагається виключення енергетичного сектору зі списку санкцій проти Росії, які можуть бути запроваджені в разі ескалації ситуації довкола України.

Про це інформує агентство Bloomberg із посиланням на документи, які потрапили в розпорядження журналістів.

Так, Берлін наполягає на необхідності виключити енергетичний сектор, якщо російським банкам буде заблоковано можливість проводити клірингові транзакції в доларах США. Як відомо, кліринг – це безготівкові розрахунки за поставлені товари, цінні папери та послуги.

Як зазначається в одному з документів, що потрапив до журналістів, Німеччина занепокоєна, що без виключення енергетичного сектору поставки енергії в Європу можуть опинитися під загрозою.

За словами співрозмовників Bloomberg, подібних поглядів дотримуються й інші великі західноєвропейські країни.

– Один із чиновників повідомив, що розмови, які велися після розповсюдження документів, свідчать про те, що виняток, швидше за все, стане частиною остаточного пакету узгоджених із США санкцій, які будуть застосовані в разі вторгнення Москви до України, – йдеться в статті агентства.

Водночас, за словами співрозмовника Bloomberg, такий виняток із санкцій не завадить запровадити обмежувальні заходи проти російського газопроводу Північний потік-2.

В МЗС Німеччини не надали агентству коментар на цю тему на момент публікації матеріалу.

Документи були оприлюднені на тлі критики на адресу німецького уряду з боку інших держав за блокування продажу чи поставок Україні оборонної зброї.

Які санкції обговорюються

Як повідомив журналістам представник Євросоюзу, варіанти санкцій, які зараз обговорюються, включають обмеження можливості РФ конвертувати валюту, торгувати із Заходом, а також отримувати доступ до ключових технологій.

– Проблема полягає в тому, що доки союзники працюють над комплексним набором заходів, кожна країна намагається захистити свою економіку від потенційно значних побічних ефектів, – зазначається в публікації.

За інформацією агентства, окрім Німеччини, ще кілька великих європейських країн пропонували свої винятки в рамках обговорення санкцій. Крім того, вони наполягали на запровадженні перехідних періодів до повноцінного набрання чинності обмежувальними заходами. Під час обговорення йшлося і про захист чинних контрактів.

Водночас уряд Німеччини, окрім енергетичного сектору, висловив застереження, що повне заморожування активів РФ та заборона операцій із великими російськими банками здійснять серйозний вплив на німецькі фінансові установи та європейську економіку.

В одному з документів, що потрапив до журналістів, наводиться приклад Ірану. Там санкції США призвели до того, що більшість європейських фінансових установ практично припинили комерційну діяльність, пов’язану з Іраном.

– Ті ж міркування можуть бути застосовані й до виключення великих російських банків із міжнародної платіжної системи SWIFT, – сказано в документі.

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Bloomberg також наводить перелік санкцій, які готовий підтримати Берлін в разі вторгнення РФ до України:

• повне заморожування активів та заборона на операції для обраної групи російських банків;

• додаткові обмеження, пов’язані з суверенним боргом, а також обмеження на ринку капіталу для держпідприємств;

• заборона на торгівлю для деяких держпідприємств РФ, що фактично змусить їх піти з фондових ринків;

• обмеження на імпорт деяких російських металів та хімікатів, а також обмеження на експорт деяких предметів розкоші та високотехнологічних товарів;

• посилення обмежень щодо товарів, які можуть використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях;

• санкції, спрямовані проти олігархів (заборона на поїздки та заморожування активів);

• обмеження на інвестиції в РФ.

Нещодавно президент США Джо Байден заявив, що в разі нового військового вторгнення РФ в Україну російські банки не зможуть проводити операції з американським доларом.

Водночас заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд розповідала про 18 різних сценаріїв санкцій проти РФ, які підготували у Вашингтоні.