Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович вибачився перед Україною за слова президента Хорватії Зорана Милановича про те, що їй не місце у НАТО.

— Або в нього був цукор підскочив, або йому в Краші (хорватська кондитерська компанія. – Ред.) дали якусь цукерку. Я подумав, що це сказав якийсь російський чиновник. Я прошу вибачення у України, яку ми поважаємо, – сказав Пленкович.

PVRH @AndrejPlenkovic: S obzirom na to da u naših vojnika nema, a kontigent stacioniran u se vratio ne znam na povlačenje kojih vojnika predsjednik misli. Njegova izjava o korumpiranosti Ukrajine nije naš stav i ja se uime Vlade ispričavam Ukrajincima na takvim nebulozama. pic.twitter.com/QpwcWLu54n — Vlada Republike Hrvatske (@VladaRH) January 25, 2022

Прем’єр-міністр додав, що хорватських солдатів в Україні немає, а контингент армії, який перебував у Польщі, повернувся додому днями. Тому Пленкович зазначив, що не розуміє, про виведення яких “солдатів” йшлося у заяві президента Хорватії.

За його словами, хорватська політика – це запобігання конфлікту.

— Політика Хорватії полягає в деескалації напруженості, запобіганні конфліктам та підтримці цілісності України. Це наша фундаментальна позиція. Ми про це говоримо роками, з огляду на досвід Хорватії у процесі мирної реінтеграції, – сказав Пленкович.

Пленкович також сказав, що подібні заяви Мілановича “вже два роки забруднюють суспільний простір”. За його словами, “багато хто це копіює і вважає це нормальним”.

Нещодавно президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що чинитиме опір спробам уряду своєї країни втрутитися в російсько-український конфлікт. Він зробив кілька суперечливих заяв у бік України, серед яких такі, що Україні не місце у НАТО, а Революція гідності була “держпереворотом”.

Через неоднозначні висловлювання Мілановича МЗС України викликали до себе посла Хорватії Аніцу Джаміч.

Джерело: Dnevnik