Росіяни під час навчань біля Ірландії можуть перерізати підводні кабелі – Politico

Росія повинна відмовитися від запланованих військово-морських навчань біля узбережжя Ірландії, щоб продемонструвати своє бажання знизити напруженість із Заходом ситуацію довкола України. Про це заявив у середу, 26 січня, віцепрем’єр Ірландії Лео Варадкар.

Деякі аналітики з кібербезпеки та військові побоюються, що навчання РФ, заплановані на початок лютого, можуть стати прикриттям для перерізання підводних волоконно-оптичних комунікаційних кабелів, що з’єднують Америку та Європу, у разі російського вторгнення в Україну.

Росіяни планують провести навчання у 240 км від графства Корк. Район знаходиться за межами територіальних вод Ірландії, але в межах її економічної зони для використання морських ресурсів.

За словами аналітика Тома Клонана, позаблокова Ірландія має флот із дев’ятьма кораблями, не має гідролокаційних або військових радарів і практично не має військово-повітряних сил, що робить її ідеальним російським вибором для офшорних військових навчань, “як сліпа зона Європи – найслабша ланка ЄС”.

Віцепрем’єр-міністр Лео Варадкар сказав, що терміни та вибір місця розташування Росією “можуть бути демонстрацією сили щодо Великої Британії та Франції”, оскільки Росія нарощує свої сили біля кордонів України.

— Аргумент, який наведуть росіяни, полягає в тому, що вони щороку проводять ці навчання в міжнародних водах, і це просто збіг обставин. Але чи це випадковість чи ні, у час реального наростання напруженості щодо можливої війни між Україною та РФ, ми вважаємо, що вони повинні їх скасувати. Це продемонструвало б добру волю, що росіяни дійсно хочуть деескалації цієї напруги, – сказав Варадкар радіо RTÉ.

Він також закликав ірландських рибалок “бути обережними” через навчання росіян, зазначивши:

— Це російський флот, велика військова держава з ядерною зброєю, з підводними човнами. Давайте не будемо наївними, – додав він.

Раніше міністр закордонних справ Саймон Ковені заявив, що заплановані навчання РФ у міжнародних водах неподалік ірландського узбережжя “небажані” та є “непроханими”.

В ірландському відомстві зазначили, що плани Росії провести масштабні військово-морські навчання в водах, які патрулює Ірландія, розглядаються як провокаційні в контексті ситуації довкола кордонів України.