США наголосили Росії на важливості принципу “відкритих дверей” НАТО – Блінкен

Сполучені Штати у своїй відповіді Росії на пропозиції з безпеки заявили Москві, що вважають правильним принцип “відчинених дверей” НАТО, і залишаться віддані йому.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він сказав, що США передали Росії те саме, про що раніше висловлювалися публічно.

– Ми підтримуватимемо принцип “відчинених дверей” НАТО, і я неодноразово протягом останніх тижнів повторював, що ми віддані цьому, – сказав держсекретар США.

За його словами, письмова відповідь Росії дуже чітко говорить про основні засади, які підтримує Вашингтон.

– На наш погляд, двері НАТО відчинені, і вони залишаються відчиненими, ми віддані цьому принципу, – додав він.

Раніше стало відомо, що посол США в Москві Джон Салліван передав письмову відповідь на російські пропозиції щодо “гарантій безпеки”. Також стало відомо, що Північноатлантичний альянс теж передав Росії таку відповідь.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу 26 січня заявив, що Альянс закликає Росію вивести свої війська з трьох країн – України, Молдови та Грузії.

Джерело: U.S. Department of State