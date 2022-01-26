Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ / Світові новини

Сюрпризів не буде: у Держдепі розповіли про готовність відповіді на ультиматуми Кремля

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Нед Прайс_прес-секретар Держдепартаменту США

Сполучені Штати Америки вже підготували письмову відповідь на ультиматуми Російської Федерації, проте Кремлю її поки що не надсилали.

Про це на брифінгу розповів речник Державного департаменту США Нед Прайс.

За його словами, керівництво України вже поінформоване про зміст документу.

– Ми не лише поінформували офіційний Київ, а й відправили українській владі прев’ю того, що міститься у цьому документі. Також ми запросили їхні відгуки та включили ці відгуки у нашу відповідь, – наголосив Прайс.

Крім того, під час підготовки відповіді на ультиматуми Москви “з безпеки” Вашингтон також вів активні консультації з союзниками та партнерами.

Представник Держдепу зазначив, що сюрпризів не буде ні для країн-членів Північноатлантичного альянсу, ні для Європейського Союзу, ні для України.

Читайте
Не дозволимо нав'язувати собі умови: Кулеба про ультиматуми Кремля

Щойно США відправлять відповідний документ до Росії – він одразу ж стане надбанням громадськості, резюмував Прайс.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка