Сюрпризів не буде: у Держдепі розповіли про готовність відповіді на ультиматуми Кремля

Сполучені Штати Америки вже підготували письмову відповідь на ультиматуми Російської Федерації, проте Кремлю її поки що не надсилали.

Про це на брифінгу розповів речник Державного департаменту США Нед Прайс.

За його словами, керівництво України вже поінформоване про зміст документу.

– Ми не лише поінформували офіційний Київ, а й відправили українській владі прев’ю того, що міститься у цьому документі. Також ми запросили їхні відгуки та включили ці відгуки у нашу відповідь, – наголосив Прайс.

Крім того, під час підготовки відповіді на ультиматуми Москви “з безпеки” Вашингтон також вів активні консультації з союзниками та партнерами.

Представник Держдепу зазначив, що сюрпризів не буде ні для країн-членів Північноатлантичного альянсу, ні для Європейського Союзу, ні для України.

Щойно США відправлять відповідний документ до Росії – він одразу ж стане надбанням громадськості, резюмував Прайс.