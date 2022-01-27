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Європейський центробанк попередив кредиторів про можливі жорсткі санкції проти Росії – FT

Ілля Нежигай редактор стрічки
санкції

Представники Європейського центрального банку (ЄЦБ) зробили запит до європейських банків із питанням, наскільки вони готові до можливості запровадження жорстких санкцій проти Росії, зокрема до її відключення від SWIFT.

За даними Financial Times, ЄЦБ окремо рекомендував кредиторам, які активно взаємодіють з Росією, підготуватися до введення обмежувальних заходів проти Москви у разі вторгнення в Україну.

Представники банку бажають, аби банки Європи дотримувалися режимів санкцій й могли заблокувати доступи клієнтів, яким буде заборонено користуватися їх послугами.

Зазначається, що ЄЦБ також запросив інформацію про зв’язки в Україні та Росії від банків Deutsche Bank та ING.

Варіанти санкцій проти Росії

Країни Заходу розглядають цілий спектр фінансових покарань для Росії у разі вторгнення в Україну.

З тих обмежень, які оголошувались публічно, відомо про відключення Росії від SWIFT, блокування долара для РФ, експортний контроль, контроль ринків облігацій, санкції проти газопроводу Північний потік-2 або персональні обмеження російських олігархів, включно з президентом РФ Володимиром Путіним.

Більшість із запропонованих санкцій мають причини, через які США та ЄС можуть відмовитися від їх введення.

Зокрема, 15 січня заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявляла, що Вашингтон підготував 18 різних сценаріїв санкцій на випадок російського вторгнення на територію України.

Джерело: Financial Times

Фото: Dreamstime

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