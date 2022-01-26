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Жертвами тропічного шторму на Мадагаскарі стали 34 людини

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Жертвами тропічного шторму на Мадагаскарі стали 34 людини

На Мадагаскарі через тропічний шторм загинуло щонайменше 34 особи, ще троє в Мозамбіку, а в більшості регіонів Малаві відключили електроенергію.

Влада Мадагаскару заявила, що 65 000 людей залишилися без даху над головою.

Частину столиці Антананаріву евакуювали після того, як повені зруйнували сотні будівель.

Ураган зруйнував будинки, школи та лікарні у центральному та північному Мозамбіку. За даними ООН, у країні можуть постраждати до 500 000 людей.

Раніше повідомлялося, що міністр поліції уряду Мадагаскару Серж Гелле заявив, що 12 годин проплавав після того, як його гелікоптер зазнав аварії у морі під час рятувальної місії.

Джерело: BBC

Фото: Pexels

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