На Мадагаскарі через тропічний шторм загинуло щонайменше 34 особи, ще троє в Мозамбіку, а в більшості регіонів Малаві відключили електроенергію.

Влада Мадагаскару заявила, що 65 000 людей залишилися без даху над головою.

Частину столиці Антананаріву евакуювали після того, як повені зруйнували сотні будівель.

Tropical storm Ana has caused widespread flooding in Madagascar, including in the capital city, raising the death toll from recent heavy rains to 34 people and displacing tens of thousands, officials say. https://t.co/kWYDRRuUQw pic.twitter.com/J13qRT4td7

