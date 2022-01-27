Уряд Канади вирішив виділити $340 млн для невідкладної підтримки України, а також для продовження та розширення військової навчальної місії UNIFIER.

Згідно з повідомленням на сайті канадського уряду, місію UNIFIER, в рамках якої відбувається підготовка українських військовослужбовців, вирішили продовжити ще на три роки – до кінця березня 2025 року.

– Канада непохитно підтримує суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України. Канада занепокоєна та засуджує загрози Росії та нарощування військ в Україні й навколо неї… Сьогоднішнє оголошення демонструє непохитну відданість Канади Україні та її народу, – зазначається в повідомленні.

Згідно з рішенням канадського уряду, військовослужбовці Збройних сил Канади (CAF) продовжать проводити розширену військову підготовку українських військових до кінця березня 2025 року. Уже найближчими днями в Україну додатково прибудуть 60 військовослужбовців (вони приєднаються до контингенту з близько 200 канадських військових, які вже перебувають у нашій державі).

Загалом же чисельність місії UNIFIER може бути збільшена до 400 канадських військових. Окрім тренувань, вони також співпрацюватимуть із Україною в сфері кібербезпеки та розвідки.

Варто зазначити, що з 2015 року канадські військовослужбовці провели понад 600 курсів для близько 33 тис. військовослужбовців ЗСУ та представників українського сектору безпеки. Навчання включають низку передових військових навичок, тактичну підготовку, навики зі знешкодження вибухонебезпечних предметів, розвідки тощо.

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Додатково Канада виділить Україні $50 млн “на розвиток та гуманітарну допомогу”. Крім того, ці кошти підуть на підтримку реформи в оборонному секторі України.

– Канада також надасть Україні нелетальне військове обладнання, – уточнили в уряді.

Як інформує канадська телерадіомовна корпорація CBC, прем’єр Канади Джастін Трюдо оголосив, що нелетальне обладнання допоможе Україні протистояти загрозі російського вторгнення.

Йдеться про поставку засобів захисту для українських військових (бронежилетів), металодетекторів, приладів нічного бачення, лазерних далекомірів, тактичних аптечок та техніки для спостереження.

Водночас Канада поки не збирається поставляти Україні летальну зброю. За словами Трюдо, його країна прагне дипломатичного вирішення збройного конфлікту в Україні, і тренувальна місія – “найкращий спосіб допомогти”.

В уряді Канади продовжують закликати Росію до деескалації, але водночас наголошують, що будь-яка подальша агресія проти України матиме серйозні наслідки.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єром Канади Джастіном Трюдо. Серед іншого, обговорювалося продовження діяльності канадської тренувальної місії UNIFIER на території нашої держави.

Крім того, повідомлялося, що Канада виділить $120 млн на допомогу Україні.

Джерело: Уряд Канади, Міністерство оборони України, CBC