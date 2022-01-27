Якщо Росія здійснить військове вторгнення в Україну, її газопровід Північний потік-2 не запрацює.

Про це заявив в одному з інтерв’ю речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

– Якщо Росія так чи інакше вторгнеться в Україну, Північний потік-2 не просуватиметься вперед, і ми хочемо чітко заявити про це, – наголосив Прайс.

Він також звернув увагу на той факт, що зараз газ не йде по Північному потоку-2. За словами речника Держдепартаменту США, це є важелем впливу Заходу на Росію, а не Кремля на світову спільноту.

– Зараз газ Північним потоком-2 не йде, і це важливо, тому що означає, що газопровід наразі не працює. Це важіль впливу для нас. Це важіль впливу для Німеччини. Це важіль впливу для трансатлантичної спільноти, оскільки газ не надходить. Варто чітко зазначити, що це не є важелем впливу для Володимира Путіна, – розповів Нед Прайс.

Він уточнив, що в ситуації, коли довкола України сконцентровані десятки тисяч російських військ, є два шляхи: дипломатії та діалогу, а також оборони та стримування. Сполучені Штати зараз просуваються обома цими шляхами.

Як відомо, газопровід Північний потік-2 загальною довжиною понад 1200 км пролягає з Росії до Німеччини через країни Балтії. Він зможе транспортувати до 55 млрд кубометрів газу на рік.

У листопаді минулого року німецький регулятор (Федеральне мережеве агентство Німеччини) призупинив сертифікацію компанії Nord Stream 2 AG, яка є оператором газопроводу. Причиною було те, що Nord Stream 2 AG має швейцарську реєстрацію, а в Берліні наполягають, що оператором повинна бути німецька юридична особа.

Тепер же з’явилася інформація, що російський Газпром уже створив таку дочірню компанію в Німеччині для сертифікації Північного потоку-2. Водночас німецький регулятор поки не робив заяв з приводу подальшої долі газопроводу.

Варто зазначити, що в процедурі сертифікації зможуть взяти участь дві українські компанії (НАК Нафтогаз України та Оператор ГТС України).

Джерело: National Public Radio