Танки та поранені: на таджицько-киргизькому кордоні сталась стрілянина між військовими

Ввечері 27 січня на кордоні Киргизстану та Таджикистану за участю військових двох країн відбулася стрілянина.

Як повідомляють місцеві видання, з боку Таджикистану було відкрито прицільний вогонь з мінометів по лініям електропередач та прикордонним заставами Киргизстану.

У киргизському міністерстві енергетики повідомили, що було пошкоджено ЛЕП, у деяких селах зникла електрика.

За словами заступника представника президента Киргизстану в Баткенській області Маруфхана Туллаєва, все почалося з того, що люди з Таджикистану перекрили дорогу, що перетинає кордон в місцевості Торт-Кочо і без будь-якого повідомлення та попередження розпочали будівельні роботи.

Після переговорів між владою дорогу відкрили, але за кілька хвилин почалася стрілянина з боку Таджикистану.

Своєю чергою речник мерії таджицької Ісфари Зубайдулло Шомадов повідомив, що конфлікт розпочався після того, як таджицькі машини закидали камінням, коли вони їхали через кордон.

Киргизькі Telegram канали повідомляють про стягування військової техніки Таджикистану.

Реакція ОДКБ

В Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) повідомили про поранених внаслідок перестрілки на таджицько-киргизському кордоні.

Викликає серйозне занепокоєння бойові зіткнення, що знову почалися на кордоні, в результаті яких є поранені. Збройне протистояння на таджицько-киргизькому кордоні має бути негайно припинено, – сказав генсек.

Він додав, що ОДКБ готове надати Таджикистану та Киргизстану допомогу для мирного врегулювання конфлікту.

Міністерство охорони здоров’я Баткенської області, що в Киргизстані, повідомило про чотирьох поранених військових.

За непідтвердженою інформацією, внаслідок перестрілки є як мінімум один загиблий.

Таджикистан попросив припинення вогню. Попри це, таджицькі військовослужбовці продовжують обстрілювати кордон.

Станом на вечір 27 січня перестрілка між військовослужбовцями продовжується у місцевостях Кочо-Бою та Дахма.

Конфліктний кордон Киргизстану і Таджикистану

Минулого разу масштабний конфлікт на таджицько-киргизському кордоні стався наприкінці квітня 2021 року. Тоді початок збройного зіткнення стався через суперечки на ділянці з водорозподільним об’єктом.

Внаслідок весняного збройного зіткнення з киргизької сторони постраждали 154 особи, а загинули 36, включно з двома дітьми. З боку влади Таджикистану лунали офіційні дані про 19 загиблих і 87 поранених.

Вже 2 травня сторони домовилися про відведення військ. Таджикистан та Киргизстан звинувачують один одного у конфлікті.

Джерела: Turmush, 24.kg, Радио Азаттык, Радио Озоди, ОДКБ, Kaktus Media

Фото: Turmush