Українські миротворці з вертольота знищили військову базу бойовиків у Демократичній Республіці Конго.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook речник 18 окремого вертольотного загону в ДР Конго Олександр Савченко.

Він розповів, що внаслідок численних нападів повстанців на населені пункти в провінції Північне Ківу гине мирне населення. Це відбувається через напади бойовиків з терористичного угруповання Альянс демократичних сил (ADF – Allied Democratic Forces), які дедалі частіше грабують і спалюють місцеві поселення.

Українські миротворці знищили військову базу бойовиків у ДР Конго / 4 фотографии

У зв’язку з цим президент Демократичної Республіки Конго Фелікс Чисекеді звернувся до уряду сусідньої Уганди з проханням спільно протидіяти злочинам бойовиків. Сама операція по боротьбі з терористами триває з грудня, але відсутність інфраструктури та гірська місцевість перешкоджають ефективній протидії терористичному угрупуванню.

– Для забезпечення захисту цивільних мешканців керівництво Місії ООН доручило українським військовим нанести вогневе ураження по раніше розвіданим військовим цілям противника за допомогою вертольотів Мі-8 в районі міста Бунія, – написав Олександр Савченко.

В ході виконання бойового завдання українські пілоти здійснили постріли некерованими авіаційними ракетами та використали теплові пастки, щоб уникнути імовірної атаки бойовиків.

За підсумками операції усі планові цілі було успішно знищено.

– Такі бойові завдання є звичними для пілотів 18-окремого вертолітного загону, адже відповідно до мандату Місії ООН проведення заходів стримування та, за необхідності, вогневої підтримки сил ООН входить до основних завдань українського національного контингенту в Демократичній Республіці Конго, – резюмував речник вертольотного загону.

Українські миротворці в ДР Конго

У складі Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго, крім військового контингенту, також проходять службу 15 військовослужбовців українського національного персоналу — 11 військових спостерігачів та чотири офіцери штабу.

У травні 2019 року відбулася десята ротація підрозділів українських миротворців у ДРК у складі 18-го окремого вертолітного загону ЗСУ, перша ротація закінчила свою місію 1 грудня 2012 року. Сам штаб Місії ООН у Конго розташований у місті Кіншаса.

Джерело: Aleksandr Savchenko

Фото: Aleksandr Savchenko