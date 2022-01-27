Єлисейський палац опублікував Декларацію радників Нормандського формату

Єлисейський палац опублікував Декларацію радників глав держав та країн-учасниць Нормандського формату, яку оприлюднили на сайті президента Франції.

У документі зазначили, що 26 січня 2022 року в Парижі відбулася зустріч радників Нормандської четвірки за участю представників Міністерств закордонних справ.

– Мінські угоди – основа для роботи Нормандського формату. Сторони залишаються відданими пом’якшенню поточних розбіжностей у майбутній роботі. Вони підтримують беззастережне дотримання режиму припинення вогню та повне дотримання заходів щодо режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року, попри розбіжності з інших питань, пов’язаних із виконанням Мінських домовленостей, – йдеться у декларації.

Четверо радників обговорили важливість Тристоронньої контактної групи та її роботи для активізації діяльності з метою швидкого прогресу в імплементації Мінських домовленостей.

Радники лідерів Нормандської четвірки домовилися про повторну зустріч, яка має відбутися через два тижні у Берліні.

Фото: Єлисейський палац