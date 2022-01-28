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Дамо рішучу відповідь у разі вторгнення РФ – Байден про переговори з Зеленським

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Джо Байден під час переговорів із Володимиром Зеленським 27 січня 2022

Президенти США та України під час переговорів 27 січня обговорили спільні дипломатичні зусилля.

Так телефонну розмову з очільником України Володимиром Зеленським прокоментував президент Сполучених Штатів Джо Байден у Twitter.

– Я розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити скоординовані дипломатичні зусилля та підтвердити нашу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Ми дамо рішучу відповідь разом із нашими союзниками та партнерами, якщо Росія й далі вторгнеться в Україну, – наголосив Джо Байден.

Речниця Білого дому Джен Псакі, відповідаючи на запитання американських журналістів, уточнила, що розмова президентів США та України 27 січня була частиною регулярної взаємодії з Україною, її урядом та народом.

– Це втретє за останні кілька тижнів, починаючи із грудня, коли Джо Байден проводить переговори з Володимиром Зеленським, – зазначила Джен Псакі.

Крім того, додала, що ключовим під час розмови є відданість принципу “нічого щодо України без України”.

Президент України кількома годинами раніше також прокоментував у Twitter перемовини з Джо Байденом.

За його словами, серед головних тем були деескалація ситуації на кордонах України, військова допомога США та можливості фінансової підтримки України.

Джерело: President Biden, White house

Фото: President Biden

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