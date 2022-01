Президенти США та України під час переговорів 27 січня обговорили спільні дипломатичні зусилля.

Так телефонну розмову з очільником України Володимиром Зеленським прокоментував президент Сполучених Штатів Джо Байден у Twitter.

I spoke with Ukrainian President Zelenskyy to discuss our coordinated diplomatic efforts and reaffirm our support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. We will respond decisively — along with our Allies and partners — if Russia further invades Ukraine. pic.twitter.com/hRaUIxyxCd

— President Biden (@POTUS) January 28, 2022