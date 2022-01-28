Президенти США та України під час переговорів 27 січня обговорили спільні дипломатичні зусилля.

Так телефонну розмову з очільником України Володимиром Зеленським прокоментував президент Сполучених Штатів Джо Байден у Twitter.

– Я розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити скоординовані дипломатичні зусилля та підтвердити нашу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Ми дамо рішучу відповідь разом із нашими союзниками та партнерами, якщо Росія й далі вторгнеться в Україну, – наголосив Джо Байден.

I spoke with Ukrainian President Zelenskyy to discuss our coordinated diplomatic efforts and reaffirm our support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. We will respond decisively — along with our Allies and partners — if Russia further invades Ukraine. pic.twitter.com/hRaUIxyxCd — President Biden (@POTUS) January 28, 2022

Речниця Білого дому Джен Псакі, відповідаючи на запитання американських журналістів, уточнила, що розмова президентів США та України 27 січня була частиною регулярної взаємодії з Україною, її урядом та народом.

– Це втретє за останні кілька тижнів, починаючи із грудня, коли Джо Байден проводить переговори з Володимиром Зеленським, – зазначила Джен Псакі.

Крім того, додала, що ключовим під час розмови є відданість принципу “нічого щодо України без України”.

Президент України кількома годинами раніше також прокоментував у Twitter перемовини з Джо Байденом.

За його словами, серед головних тем були деескалація ситуації на кордонах України, військова допомога США та можливості фінансової підтримки України.

Джерело: President Biden, White house

Фото: President Biden