США не планують відключати РФ від SWIFT і запроваджувати нафтогазове ембарго

Сполучені Штати Америки на даний момент не планують вводити проти Російської Федерації санкції, які торкнуться відключення її банків від системи SWIFT, а також вводити ембарго на постачання вуглеводнів.

Таку інформацію отримало американське інформаційне агентство Bloomberg.

Наразі США та Європейський Союз розглядають обмежувальні заходи, які унеможливили б конвертування російської валюти.

При цьому обговорення санкцій, що стосуються енергетичного сектора та обмеження доступу до SWIFT, все ж таки обговорюються, але вони виринають на перемовинах лише періодично.

Зокрема, адміністрація президента США обговорює з банками, наскільки реально вжити відповідних заходів, без шкоди Вашингтону та їхнім союзникам.

Також повідомляється, що відключення Росії від SWIFT вважається найжорсткішим заходом і викликає найбільші розбіжності серед союзників, які беруть участь в обговоренні санкцій проти Кремля, які можуть бути введені проти Кремля у разі повномасштабного вторгнення в Україну.