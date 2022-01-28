Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ / Світові новини

США не планують відключати РФ від SWIFT і запроваджувати нафтогазове ембарго

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
SWIFT

Сполучені Штати Америки на даний момент не планують вводити проти Російської Федерації санкції, які торкнуться відключення її банків від системи SWIFT, а також вводити ембарго на постачання вуглеводнів.

Таку інформацію отримало американське інформаційне агентство Bloomberg.

Наразі США та Європейський Союз розглядають обмежувальні заходи, які унеможливили б конвертування російської валюти.

При цьому обговорення санкцій, що стосуються енергетичного сектора та обмеження доступу до SWIFT, все ж таки обговорюються, але вони виринають на перемовинах лише періодично.

Зокрема, адміністрація президента США обговорює з банками, наскільки реально вжити відповідних заходів, без шкоди Вашингтону та їхнім союзникам.

Читайте
Німеччина домагається виключення енергетичного сектору зі списку санкцій проти РФ – Bloomberg

Також повідомляється, що відключення Росії від SWIFT вважається найжорсткішим заходом і викликає найбільші розбіжності серед союзників, які беруть участь в обговоренні санкцій проти Кремля, які можуть бути введені проти Кремля у разі повномасштабного вторгнення в Україну.

Джерело: Bloomberg

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка