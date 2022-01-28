Виверження японського вулкана Сакура-дзіма підняло у повітря величезний стовп диму та попелу

Японський вулкан Сакура-дзіма викинув великий стовп диму та попелу над островом Кюсю.
Про це свідчать зображення та відео, поширені в соціальних мережах.
Вулкан розташований на півдні основного японського острова Кюсю біля узбережжя міста Кагосіма, в якому налічується близько 600 тис. населення.
Сакура-дзіма вважається одним із найактивніших вулканів у світі. Крім того, через свій вибуховий потенціал він вважається одним із найнебезпечніших вулканів, тому за ним ведеться ретельне спостереження.
За даними порталу, що відстежує активність вулканів, найбільші виверження Сакура-дзіми відбулися у 1471-1476 роках та у 1914 році.
Японія знаходиться в місці сходження чотирьох тектонічних плит, що є причиною частих вивержень вулканів та 20% найпотужніших землетрусів у світі.
En actividad el Volcán Sakurajima de Isla de Kyūshū, #Japón. (28.01.2022). #Volcano #Eruption #Gunung #zabedrosky
A través de Medios Locales. pic.twitter.com/dLtjyBDnjS
— ⚠Alerta Clima Mundial???? (@deZabedrosky) January 28, 2022
Нагадаємо, протягом 14 та 15 січня виверження підводного вулкана на острові Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай спричинило цунамі у віддалених країнах Тихоокеанського регіону.
Це завдало значної шкоди королівству Тонга.
Джерело: Volcano Discovery, The National
Фото: Alerta Clima Mundial