Виверження японського вулкана Сакура-дзіма підняло у повітря величезний стовп диму та попелу

Японський вулкан Сакура-дзіма викинув великий стовп диму та попелу над островом Кюсю.

Про це свідчать зображення та відео, поширені в соціальних мережах.

Вулкан розташований на півдні основного японського острова Кюсю біля узбережжя міста Кагосіма, в якому налічується близько 600 тис. населення.

Сакура-дзіма вважається одним із найактивніших вулканів у світі. Крім того, через свій вибуховий потенціал він вважається одним із найнебезпечніших вулканів, тому за ним ведеться ретельне спостереження.

За даними порталу, що відстежує активність вулканів, найбільші виверження Сакура-дзіми відбулися у 1471-1476 роках та у 1914 році.

Японія знаходиться в місці сходження чотирьох тектонічних плит, що є причиною частих вивержень вулканів та 20% найпотужніших землетрусів у світі.

Нагадаємо, протягом 14 та 15 січня виверження підводного вулкана на острові Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай спричинило цунамі у віддалених країнах Тихоокеанського регіону.

Це завдало значної шкоди королівству Тонга.

Джерело: Volcano Discovery, The National

Фото: Alerta Clima Mundial