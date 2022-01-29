Це короткошерста дворічна сіра кішка на ім’я Віллоу. Їм’я навіяне рідним містом першої леді Віллоу-Гроув, штат Пенсільванія.

Джілл Байден вперше зустріла Віллоу під час передвиборчого туру її чоловіка у 2020 році.

Прессекретар першої леді Майкл ЛаРос розповів, що тоді кішка застрибнула на сцену, де відбувався захід.

До поселення кішки у Білому домі вона жила у знайомих родини Байденів, а тепер переїхала до резиденції.

У Білому домі Віллоу живе з Коммандером, чистокровною німецькою вівчаркою, – собаку Джо Байден узяв у грудні минулого року.

Нагадаємо, що улюблена німецька вівчарка Байденів, Чемп, померла у червні у віці 13 років. Інша їхня німецька вівчарка, Майор, живе далеко від Білого дому після кількох агресивних інцидентів за участю тамтешнього персоналу.

Востаннє домашня кішка була у Білому домі за часів президентсва Джорджа Буша-молодшого – її звали Індія.