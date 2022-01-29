Допоможуть скласти план: Південна Корея надішле в Україну своїх дипломатів

Міністерство закордонних справ Південної Кореї допоможе Україні підготувати план дій для громадян у разі ускладнення геополітичної ситуації.

Зовнішньополітичне відомство для цього направить до країни трьох представників МЗС, які допоможуть українським колегам.

Про це раніше домовилися глава МЗС Південної Кореї Чун Ей Ен з дипломатами, які працюють у РФ, Україні та інших країнах, під час проведення консультацій у віртуальному режимі.

Уточнюється, що зараз в Україні перебувають близько 440 громадян Південної Кореї. Велика їхня частина перебуває у Києві.

Нагадаємо, низка країн раніше оголосила про евакуацію своїх дипломатів з України на тлі повідомлень про можливе вторгнення Росії до України.

Пізніше в Європейському Союзі повідомили, що не збираються проводити евакуацію дипломатів та їхніх сімей.

Тим часом Велика Британія відкликала частину своїх дипломатів з України.