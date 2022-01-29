Міжнародна неурядова організація з прав людини Amnesty International попереджає, що військова ескалація в Україні з боку Росії матиме руйнівні наслідки для прав людини у регіоні.

Під загрозою будуть людські життя, засоби для існування та інфраструктура цивільного населення. Все це призведе до гострої нестачі продовольства і стане причиною вимушеної масової міграції.

В Amnesty зазначають, що населення вже відчуває на собі зростання цін на основні продукти та товари, зокрема на товари медичного призначення. Особливо гостро це відчувають люди похилого віку, а також незахищені верстви населення.

– Загроза застосування Росією військової сили вже торкнулася прав мільйонів людей в Україні та за її межами… Наслідки застосування реальної військової сили будуть руйнівними, – заявила Агнес Калламар, генеральна секретарка Amnesty International.

В організації зазначають, що раніше російські війська неодноразово були помічені у порушенні міжнародного права.

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Наприклад, у Сирії у 2015 році в результаті серії авіаударів по житлових районах у Хомсі, Ідлібі та Алеппо в період з вересня по листопад загинуло щонайменше 200 мирних жителів. А у 2020 році Amnesty International повідомила, що російські літаки завдавали ударів як по школах, так і по лікарнях у Сирії.

В ході військового конфлікту, що триває на сході України, сепаратистські сили, що підтримуються Росією, неодноразово порушували міжнародне гуманітарне право, застосовуючи озброєння в населених районах. У цьому помітили й українські сили.

– Історія військових інтервенцій Росії – чи то в Україні, чи в Сирії, або її військова кампанія в Чечні – відзначена зухвалою зневагою до міжнародного гуманітарного права. Російські військові неодноразово порушували закони війни, не захищаючи мирних жителів і прямо нападаючи на них. Російські сили хаотично атакували, використовували заборонену зброю, а іноді навмисно завдавали ударів по населенню та цивільним об’єктам — що є військовим злочином, — заявила Агнес Калламар.

Раніше повідомлялося, що Росія перекидає до українського кордону медичні підрозділи на тлі повідомлень про можливе вторгнення в Україну. Крім того, РФ накопичує на кордонах з Україною запаси крові та інші медичні матеріали.

Джерело: Amnesty International