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В Естонії стартують найбільші зимові навчання бойової групи НАТО

Марта Бондаренко редакторка стрічки
В Естонії стартують найбільші зимові навчання бойової групи НАТО

Сьогодні, 29 січня, в Естонії стартують найбільші зимові навчання бойової групи НАТО. Про це повідомляє міноборони Естонії.

Близько 1400 британських, французьких та естонських солдатів візьмуть участь у щорічних навчаннях Зимовий табір. Будуть відпрацьовані можливості піхоти та бронетехніки у суворих зимових умовах.

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Солдати НАТО проведуть бойові стрільби, протитанкові навчання, піхотне патрулювання та вирішуватимуть інженерні завдання.

Крім того, винищувачі F-16 бельгійських ВПС, які зараз дислокуються на авіабазі Амарі в Естонії в рамках місії НАТО з патрулювання повітряного простору, забезпечать підтримку з повітря.

Ці навчання триватимуть до 6 лютого.

Джерело: Міноборони Естонії

Фото: Міноборони Естонії

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