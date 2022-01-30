До України прибула голова Міноборони Канади

У неділю, 30 січня, до Києва прибула міністерка оборони Канади Аніта Ананд.

Вона пробуде в Україні протягом двох днів.

Разом із міністркою прибула до Києва канадська делегація, яку зустрів заступник міністра оборони Олександр Поліщук.

Ананд має намір зустрітися з міністром оборони Олексієм Резніковим, щоб провести переговори щодо останніх подій у країні.

У Міноборони України нагадали, що раніше Канада оголосила про рішення надати фінансову допомогу та продовжити операції UNIFIER до кінця березня 2025 року.

Також країна пообіцяла збільшити кількість особового складу навчальної місії в Україні до 400 осіб.

Канада вирішила відкликати дипломатів на тлі зростання побоювань вторгнення РФ в Україну. Також евакуйовано членів їхніх сімей.

Під евакуацію потрапили діти співробітників посольства Канади віком до 18 років.

На такі дії Канада пішла у зв’язку з нарощуванням військового контингенту РФ і її дестабілізуючих дій в Україні та навколо неї.