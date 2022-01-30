Тривала понад годину: Квін розповіла деталі телефонної розмови Байдена з Зеленським

Президент США Джо Байден у розмові з українським колегою Володимиром Зеленським пояснив свою позицію щодо дій Вашингтону в разі російської агресії.

Про це в інтерв’ю Фактам тижня розповіла тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

Вона зазначила, що телефонна розмова президентів США та України, що відбулась цього тижня, тривала понад годину.

– Розмова тривала понад 1 годину 20 хвилин. Для президента будь-якої країни це дуже багато часу. Президент Байден пояснив президенту Зеленському свою позицію щодо дій Сполучених Штатів в разі подальшої російської агресії, – сказала очільниця американського посольства.

Стосовно відповіді Вашингтону на російські пропозиції щодо “гарантій безпеки”, очільниця посольства зазначила, що згідно з позицією США, дипломатія має відбуватись за зачиненими дверима, коли можна бути чесними та відвертими.

– Ми не хочемо вести гучні переговори на відкритому просторі, так ми робитимемо і надалі. А Росія робитиме те, що вона вважає за потрібне, – сказала Крістіна Квін.

Зокрема, тимчасово повірена у справах США в Україні розкрила два пункти з письмової відповіді Росії щодо “гарантій безпеки”, які 26 січня передав Вашингтон.

За її словами, у відповіді залишається пункт про те, що політика відкритих дверей НАТО для України залишається в силі, а за подальшу агресію Росія отримає гідну відповідь.

Згідно з позицією американського Держдепу, зміст письмової відповіді Росії має залишатись непублічним, бо США віддають перевагу конфіденційним перемовинам. Своєю чергою очільник МЗС РФ Сергій Лавров вже заявив, що Росія не опублікує відповідь США щодо “гарантій безпеки”, якщо таке прохання надійде, але суть та зміст реакції Вашингтона буде донесено до громадськості.

Нагадаємо, після передачі Росії відповіді на її пропозиції щодо так званих гарантій безпеки, очільник Держдепу США та генсекретар НАТО провели пресконференції, під час яких прокоментували свою позицію.