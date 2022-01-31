Європейський Союз розглядає всі варіанти дій на випадок, якщо дипломатичні переговори з РФ щодо деескалації зазнають поразки.

У цьому запевнив високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

– Ідеться про підвищення нашої стійкості, зокрема шляхом співпраці з такими партнерами, як США, Катар та Азербайджан, щодо питання постачання газу на випадок, якщо Росія вирішить його скоротити або припинити, – наголосив Жозеп Боррель.

За словами високого представника ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки, нині партнери в роботі над стримуванням РФ “просунулися в підготовці до високоефективного реагування, яке завдасть серйозних витрат російській економіці та фінансовій системі”.

– Ми також розглядаємо заходи експортного контролю довгострокового ефекту, щоб відмовити Росії в продуктах, які їй потрібні для виконання своїх стратегічних амбіцій, – додав високий представник ЄС.

Також Жозеп Боррель наголосив, що Європейський Союз не відмовиться від підтримки суверенітету України, її територіальної цілісності та її права на самовизначення.

– Україна – наш партнер і сусід. Її безпека – наша безпека, – говорить високий представник ЄС.

Нагадаємо, що тиждень тому, 24 січня, перед засіданням міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу в Брюсселі Жозеп Боррель заявив про безпрецедентну єдність ЄС та США щодо ситуації в Україні.

Джерело: European External Action Service