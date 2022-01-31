Збори за майже всі неімміграційні візи до США можуть суттєвро зрости. Відповідні зміни запропонувала адміністрація Джо Байдена.

Очікується, що туристичні візи B1 і B2, а також студентські візи F, M, J зростуть у ціні із $160 до $245, робочі візи типів H, L, O, P, Q та R здорожчають із $190 до $310. Держдеп розраховує, що нові ціни почнуть діяти із вересня цього року.

У такий спосіб у Штатах сподіваються привести у відповідність розмір збору та вартість робочої сили, що йде на оброблення документів.

Але критики такої ідеї звертають увагу на те, що влада не пришвидшує цим процес видачі віз. А це потенційно може призвести до зменшення кількості туристів та студентів, що приїздять до США. Особливо в умовах, коли через пандемію туристичний потік до країни уже на рекордно низькому рівні.

Адже, попри те, що американські консульства і посольства відновили роботу, більшість дипломатичних представництв повідомляють, що іноземним громадянам, які хочуть отримати туристичну візу, потрібно чекати понад 200 днів, студентам – близько 40 днів, висококваліфікованим працівникам – понад 60 днів.

Водночас деякі оглядачі переконані, що вищі збори за розгляд документів навряд чи зупинять туристів, студентів чи працівників.

Джо Байден обіцяв реформувати міграційну систему ще коли балотувався у президенти США. Але законопроєкт про спрощення й пришвидшення оформлення документів досі перебуває на розгляді у Конгресі.