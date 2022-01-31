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Реформи, економіка та безпека: посли G7 представили пріоритети співпраці з Україною

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
G7

Посли країн Великої сімки (G7) представили документ, в якому описано пріоритети співпраці з Україною на наступний рік.

Відповідний документ оприлюднено на офіційній сторінці дипломатів у соціальній мережі Twitter.

Список поділено на три великі блоки, які позначено як справедливі та стійкі інституції, процвітаюча економіка та безпечна країна. Ці блоки, у свою чергу, поділено на дрібніші підблоки.

Посли розраховують на те, що в Україні 2022 року буде проведено судову реформу. Серед пріоритетів у сфері співробітництва вказано боротьбу з корупцією шляхом належного реформування Вищої ради правосуддя та безперешкодної роботи Етичної ради.

Дипломати наполягають на проведенні комплексних реформ Конституційного суду, зокрема, на прозорому конкурсі суддів КСУ та на реструктуризації Окружного адміністративного суду Києва.

Крім того, у G7 розраховують на реформуванні Офісу генпрокурора та ДБР.

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Нагадаємо, із 1 січня Німеччина стала головною країною G7. Раніше Велику сімку очолювала Велика Британія.

ФРН прийматиме щорічний саміт лідерів країн G7, який відбудеться влітку 26-28 червня у баварських Альпах у замку Ельмау.

За словами міністерки закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс,  Великої сімки, що союзні демократичні країни мають відмовитись від російського газу.

Джерело: Радіо Свобода

Фото: Depositphotos

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