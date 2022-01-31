Росія продовжує нарощувати війська на кордоні України – генсек НАТО

Росія продовжує стягувати війська до українського кордону, через що залишається ризик повномасштабного вторгнення.

Про це в інтерв’ю заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Його запитали про російську активність біля кордонів України за останні 48 годин.

– Ми бачимо, що нарощування (військової присутності РФ – Ред.) продовжується. Все більше і більше бойових військ з артилерією, з бронетехнікою, з великою кількістю боєприпасів, з великою кількістю палива та запасів, – сказав Генсек НАТО.

Він додав, що Росія збільшує військову присутність у Білорусі. Генсек Альянсу зазначив, якщо Кремль вирішить вторгнутись в Україну, то всі зазначені приготування пришвидшать російську атаку.

– Ми маємо бути напоготові. Є ризики для нового російського вторгнення чи інших форм агресії проти України, – сказав Єнс Столтенберг.

Він зазначив, що наразі немає абсолютної впевненості, що РФ готова атакувати.

Джерело: The Washington Post