Засідання Радбезу ООН через напруженість на кордоні України та РФ: про що говорили країни

У понеділок, 31 січня, в Нью-Йорку пройшло термінове засідання 15 членів Ради безпеки ООН.

Зустріч представників країн-членів ООН відбулось за поданням Сполучених Штатів на запит України. Темою засідання стало скупчення російських військ біля українських кордонів з та інших загроз Україні.

За регламентом, перед початком засідання учасники мали проголосувати за порядок денний. З-поміж членів Радбезу лише дві країни (РФ та КНР) проголосували “проти”, коли “за” проголосували 10 учасників засідання. Троє членів Ради безпеки утрималися.

Першою слово отримала постійна представниця країни, що ініціювала засідання. Американський постпред при ООН Лінда Томас-Грінфілд розповіла, що ситуація з російськими військами поруч з українськими кордонами є небезпечною, а ставки для України та для країн-членів ООН — занадто високі.

Своєю чергою, постпред Великої Британії в ООН Джеймс Каріукі заявив, що розгортання Збройних сил РФ поруч з кордонами України є найбільшим військовим розгортанням в Європі за останнє десятиліття.

Францію під час засідання представляв Ніколя де Рів’єр. Він заявив, що ситуація на території України викликає серйозне занепокоєння в офіційному Парижі. Французький постпред також закликав усі країни Європи приєднатись до деескалації ситуації зі стягуванням російських військ.

Постпред Китаю Чжан Цзюнь, який голосував проти проведення засідання, заявив, що не бачить загрози міжнародному миру та безпеці через стягування військ ЗС РФ.

– Росія неодноразово заявляла, що не має планів розпочинати будь-які воєнні дії… А Україна ясно дала зрозуміти, що їй не потрібна війна, – сказав китайський представник.

Під час свого виступу Чжан Цзюнь заявив, що країнам-членам ООН потрібна тиха та спокійна дипломатія, а не інформаційне нагнітання.

Представник Білорусі при ООН Валентин Рибаков під час засідання Радбезу звинуватив США у розпалюванні напруги в регіоні. Він додав, що Білорусь виступає за мирне врегулювання конфлікту на Донбасі, але при цьому назвав бойові дії на Сході України “внутрішньоукраїнським конфліктом”.

Як заявив під час виступу на засіданні РБ ООН постійний представник Польщі Кшиштоф Щерський, агресивні дії Росії всередині та навколо України, а також ворожі акти РФ проти суверенітету інших держав, є прямою загрозою не тільки регіону, але й усьому континенту, а також глобальному миру й безпеці.

Виступ представника РФ

Російський постпред Василь Небензя під час своїх виступів встиг порушити регламент у п’ять хвилин.

На початку засідання він заявив, що не розуміє, чому відбувається це засідання Радбезу.

– Не розумію, чому нам потрібно це обговорення і чому ми тут зібралися, – сказав постпред РФ при ООН.

За його словами, Росія пересуває війська своєю територією і це не має відношення до України. Василь Небензя також звинуватив США у маніпуляції даними та в тому, що американська сторона не наводить точної інформації про те.

Перед виступом українського постпреда представник РФ залишив засідання Ради безпеки Організації.

Виступ постпреда України при ООН

Постійний український представник в ООН Сергій Кислиця заявив, що біля кордонів України, зокрема на окупованих територіях Криму та Донбасу, зосереджено майже 130 тис. військових.

За його словами, війська ЗС Росії також присутні в Білорусі та Чорному морі.

Сергій Кислиця звернувся до представників РФ з проханням не виказувати хибних інтерпретацій української влади.

– В мене є чіткі інструкції від українського уряду, щоб сьогодні повторити: відсутність жодних нападів, що Україна віддана миру, – наголосив український дипломат.

Постпред України також повідомив, що глава української держави Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним.

– Мій президент неодноразово наголошував, що він готовий зустрітися зі своїм російським колегою. Якщо в Росії є якісь питання до України, то краще зустрітися і поговорити, а не стягувати війська до кордону і залякувати Україну, — заявив український дипломат.

Сергій Кислиця також вказав на сплеск дезінформації з боку РФ, зокрема на неправдиві заяви про підготовку військового нападу Збройними силами України.

Кремль повинен пам’ятати, що Україна готова захищатися, підкреслив постпред.

Він завершив свій виступ закликом до учасників РБ ООН, що Росію слід судити по справах, а не по їх загадках та головоломках.