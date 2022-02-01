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Це не та солідарність, яку мало б показувати НАТО: Вершбоу про позицію Німеччини

Юля Захарченко редакторка стрічки
Це не та солідарність, яку мало б показувати НАТО: Вершбоу про позицію Німеччини

Німеччина багато допомогає Україні в економічній галузі, проте намагається уникнути військових питань. Зокрема, ФРН не хоче постачати зброю Україні.

Про це заявив колишній заступник генерального секретаря НАТО та експосол США у Росії Александер Вершбоу в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV.

– Це насправді болісно. Навіть бачити ці мапи, коли британські літаки мають облітати повітряний простір Німеччини – це не та солідарність, яку мало б показувати НАТО, – зазначив він.

На думку Вершбоу, Німеччина всіма способами намагається уникнути військових питань, які стосуються допомоги України. Він припустив, що ФРН ухвалила відповідне рішення через історичний досвід.

– Німці насправді намагаються уникнути військових питань, які стосуються допомоги України. Вони брали участь в обговоренні того, як допомогти Україні. Вони багато роблять в економічній галузі, можливо, тому що у них є дуже сумний досвід. Вони дуже стримані щодо військової допомоги, – сказав колишній заступник генерального секретаря НАТО.

На його думку, Німеччина не хоче війни, однак їй варто було б переглянути свою позицію щодо постачання зброї Україні.

– Вони не дуже войовничі, не хочуть війни. Ми маємо поважати це. Але у цьому випадку ми маємо справу з прямим партнером, який є прямою жертвою російської агресії. Тому ми маємо думати, щоб не було такої позиції, яка розбиває союз Альянсу.

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Фото: УНІАН

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