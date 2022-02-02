Байден схвалив перекидання додаткових сил США до Східної Європи – CNN

Президент США Джо Байден дав офіційне схвалення на розгортання додаткових сил у Східній Європі. По це повідомляють американські ЗМІ.

За інформацією телеканалу CNN, Пентагон офіційно оголосить про відповідне рішення 2 лютого. Але вже зараз представники адміністрації Байдена говорять, що відправлення додаткових підрозділів стане знаком підтримки союзників по НАТО, які відчувають загрозу через переміщення російських військових поблизу України.

Як повідомили CNN власні джерела, Пентагон оголосить про перекидання приблизно 2 тис. військових до Польщі та кількох тисяч осіб до південно-східних країн НАТО, включаючи Румунію.

Наприкінці січня американські ЗМІ вже повідомляли, що США готують різні варіанти відповіді у разі вторгнення Росії в Україну.

Один із них, який представили президенту Джо Байдену, передбачає перекидання військ з інших частин Європи у Польщу, Румунію та інші сусідні з Україною країни.

Серед варіантів, які Байдену запропонував міністр оборони США Ллойд Остін, були польоти бомбардувальників над регіоном, заходи кораблів у Чорне море і перекидання військ та деякого обладнання.