Адміністрація президента США підтвердила, що Вашингтон розробляє новий транш економічної допомоги Україні на тлі можливого вторгнення Російської Федерації.

Під час брифінгу прессекретар Білого дому Джен Псакі уточнила, що цих домовленостей було досягнуто під час телефонної розмови президентів України та США.

– Так, ми обговорювали з українцями пакет економічної допомоги. Його обговорення відбувається як буквально, і на інших рівнях. На даний момент, я думаю, переговори щодо цього пакету відбувається з іншими колегами з нашого уряду, і там планують наступні кроки (щодо зазначеної фінансової допомоги, – Ред.), – сказала Джен Псакі.

Вона нагадала, що це не перший пакет економічної допомоги, наданий Україні від США.

– Ми надали значний обсяг допомоги (Україні, – Ред.), не лише в галузі безпеки, а й гуманітарну та економічну підтримку, – сказала речниця Білого дому.

При цьому вона не уточнила ні суму економічної допомоги, ні приблизної дати, коли можна було б очікувати на цей вид американської підтримки.

Нагадаємо, 21 січня адміністрація президента США підтвердила свої наміри передати Україні військово-транспортні гелікоптери Мі-17.

Напередодні Рада міністрів Польщі підтримала рішення про постачання Україні військової допомоги для захисту від агресії Росії.