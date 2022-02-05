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Говорили про відданість суверенітету України: Блінкен зустрівся з очільником МЗС Польщі

Юля Захарченко редакторка стрічки
Ентоні Блінкен

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен обговорив з очільником Міністерства закордонних справ Польщі Збіґнєвом Рау питання взаємодії двох країн, безпеки на східному фланзі НАТО та відданості захисту України на тлі російської агресії.

Зустріч сторін відбулася у Вашингтоні у рамках Стратегічного діалогу США – Польща, йдеться на офіційному сайті Держдепартаменту Америки.

Збігнєв Рау

Збіґнєв Рау. Фото: Depositphotos

– Держсекретар Блінкен та міністр закордонних справ Рау обговорили безпеку та регіональні питання. Йдеться також про спільну відданість суверенітету та територіальній цілісності України на тлі нарощування військових сил Росії, – повідомили у відомстві.

Ентоні Блінкен подякував Польщі за лідерство на східному фланзі НАТО та підтвердив необхідність розвивати двосторонні відносини.

Підтримка США

Америка активно підтримує Україну на тлі агресії Росії. Зокрема, Сенат США погодив основну частину законопроєкту щодо запровадження санкцій проти Російської Федерації, якщо вона нападе на Україну.

Між політичними силами США досі тривають розбіжності щодо питання, коли необхідно запроваджувати обмежувальні заходи – до ймовірного вторгнення Росії чи після.

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Фото: Getty Images, Depositphotos

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