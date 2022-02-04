Декілька компаній, що займаються транспортуванням та зберіганням нафти по всій Європі, стали жертвами кібератак. Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Атак зазнали ІТ-системи в Oiltanking у Німеччині, SEA-Invest у Бельгії та Evos у Нідерландах.

Загалом від дій хакерів постраждали десятки терміналів, призначених для зберігання та транспортування нафти по всьому світу. За словами представників компаній, атаки сталися у вихідні дні.

Бельгійська прокуратура зараз розслідує кібератаку, яка зачепила роботу терміналів SEA-Invest, зокрема найбільший термінал компанії в Антверпені під назвою SEA-Tank. Представниця компанії заявила, що у неділю постраждали всі порти, якими вони керують у Європі та Африці.

Компанія працює над створенням резервної ІТ-системи, але говорить, що більшість наливних транспортних засобів працює.

Представник Evos у Нідерландах повідомив BBC, що у терміналах у Тернеузені, Генті та на Мальті ІТ-операції проводилися із затримкою.

У понеділок Oiltanking Deutschland GmbH & Co. KG, яка займається зберіганням та транспортуванням нафти, автомобільного палива та інших нафтопродуктів, заявила про злам.

Можливо, що атака на Oiltanking була здійснена за допомогою програми-вимагача, коли хакери шифрують дані та виводять комп’ютерні системи з ладу, поки їм не заплатять викуп.

У травні минулого року атака програми-вимагача на американського постачальника нафти Colonial Pipeline призвела до скорочення поставок у США та оголошення надзвичайного стану.

Співробітник великої баржингової компанії в Нідерландах повідомив BBC, що портові ланцюжки поставок було порушено. Перші проблеми помітили у вівторок.