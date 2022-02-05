Атака Росії на Україну ще навіть не почалася, а спецслужби вже мають інформацію про те, як розгортатимуться повоєнні події в Україні та про маріонетковий режим, який Кремль хоче встановити. Про це пише німецьке видання Bild.

Bild зазначає, що поки що не ясно, чи відбудеться цей сценарій насправді, але підготовка вже триває.

Етап 1 – Здача міст

За сценарієм, російська армія планує оточити та осадити великі міста України.

Згодом у містах активізуються агентурні осередки та лояльні до російського президента Володимира Путіна політики. Вони повинні будуть встановити в містах проросійське керівництво, яке потім домовилося б про капітуляцію та передачу російським окупантам.

Надалі перед російськими спецслужбами стояло б завдання “захопити стратегічні об’єкти, усунути загрози, завербувати охочих співпрацювати та затвердити нове керівництво у містах”.

Згідно зі звітом, доступним Bild, так російські спецслужби діятимуть доти, доки всі мегаполіси так званим мирним шляхом не перейдуть під контроль Росії.

2 етап – скликання “Народної Ради”

Після того, як усі великі міста країни капітулюють та опиняться під контролем РФ, путінський режим планує створити фіктивний парламент, так звану Народну Раду.

Вона має замінити Верховну Раду, а потім оголосити парламент недійсним. Спецслужба припускає, що “Народна Рада” стане маріонетковим законодавчим органом України.

Представники “Народної Ради” створять так званий резервний уряд, який керуватиме країною у повній залежності від Росії. На думку спецслужб, такі бюрократичні маневри додадуть перевороту видимості демократії та правового захисту.

Росія також не забуватиме про потужну пропаганду у ЗМІ в Україні та на Заході.

Проросійські “експерти” та політики будуть усіляко виправдовувати вторгнення Росії та захоплення України, а пропагандистська кампанія сформулювала б “належні причини війни” та подальшої русифікації українського населення.

Етап 3 – НП та табори

За даними спецслужби, перед фейковим урядом стоятиме єдине завдання – зламати опір мільйонів українців.

– Завданням цього органу було б оголосити надзвичайний стан, а також допомогти реалізувати план Росії щодо створення таборів для незговірливих українців, – пише німецьке видання із посиланням на секретний звіт.

Повідомляють, що вже нібито складаються списки проукраїнських активістів, які першими потраплять до таких таборів.

Решта населення пригнічуватиметься доти, доки опір російським окупантам не буде зламано.

Мета: нова “союзна держава”

Згідно з повідомленням Bild, “російська федеральна служба безпеки ФСБ тісно співпрацює з урядом Росії над планом вторгнення і зараз готує проросійські групи для розгортання в Україні”. Путін вимагає від ФСБ вербувати українських політиків та “усувати противників Кремля”.

Далі планується проведення так званого загальнонаціонального референдуму щодо приєднання до Росії (як той, що проводився у Криму у 2014 році).

Таким чином, метою Путіна є “союзна держава, що складається з сьогоднішніх України, Білорусі та Росії з місцевими маріонетковими та центральним управлінням із Москви”.

Раніше міністерство закордонних справ Великої Британії оприлюднило інформацію про наміри Росії встановити проросійську владу в Україні на тлі планів російського військового вторгнення.