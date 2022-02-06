Масштабна пожежа спалахнула 6 лютого вдень у Парижі, поряд із музеєм д’Орсе.

Наразі поліція евакуювала район і розігнала спостерігачів за вогнем та туристів.

До місця НП приїхало кілька екіпажів пожежників, а дим поширився над річкою Сена і дійшов до Лувру.

Поруч з музеєм знаходилось багато людей, оскільки у д’Орсє сьогодні безкоштовний день для відвідування.

Наразі відомо, що вогонь не загрожує музею, а головним завданням рятувальників було евакуювати людей з зони поширення вогню.

За інформацією BFM, пожежа, ймовірно, почалася на будівельному майданчику поруч із музеєм.

У Парижі сталася пожежа біля музею д’Орсе: довелось евакуювати людей / 5 фотографий

Нагадаємо, у квітні 2019 року у Парижі собор Паризької Богоматері – Нотр-Дамі – сталася пожежа. Внаслідок поширення вогню обвалився шпиль і дві третини покрівлі. Основну конструкцію вдалося врятувати.