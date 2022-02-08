Уже найближчими днями Україну відвідають лідери країн-учасниць Нормандського формату: президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Офіційні візити відбудуться на тлі концентрації російських військ біля українських кордонів та попереджень про загрозу ескалації збройного конфлікту між РФ та Україною.

Емманюель Макрон приїде до Києва у вівторок, 8 лютого, та проведе переговори з українським лідером Володимиром Зеленським. Сьогодні ж президент Франції перебуває з візитом у Росії.

Водночас очільник уряду Німеччини Олаф Шольц сьогодні вирушив до Вашингтона для зустрічі з президентом США Джо Байденом. Візит Шольца до України очікується 14 лютого.

В українському МЗС наголошують, що така інтенсивна дипломатія є важливою частиною стратегії стримування подальшої агресії РФ.

Тема переговорів довкола України активно висвітлюється і в західних ЗМІ. Як вони оцінюють цілі та перспективи дипломатичних візитів європейських топ-посадовців – далі в матеріалі.

Емманюель Макрон та спроба домовитися з Москвою

Напередодні візиту до України та Росії французький лідер зробив заяву, яка привернула увагу західних ЗМІ.

Так, в інтерв’ю французькому виданню Journal du Dimanche Емманюель Макрон висловив думку, що угода, яка дозволить уникнути війни в Україні, є можливою. Він також закликав до “нового балансу” заради захисту Європи та умиротворення РФ.

За словами Макрона, йдеться про “новий порядок у Європі” на основі “принципу суверенної рівності між державами”.

На думку Макрона, метою Москви є “не Україна, а роз’яснення правил… з НАТО і ЄС”. У зв’язку з цим політик висловив думку, що його переговори із Володимиром Путіним можуть відвернути подальшу ескалацію ситуації довкола України.

– Ми повинні захистити наших європейських братів, запропонувавши новий баланс, здатний зберегти їхній суверенітет і мир, – заявив Макрон.

Президент Франції в інтерв’ю стверджував, що Росія має право висловлювати занепокоєння щодо ситуації з безпекою. Водночас Макрон запевнив, що суверенітет України не є питанням для дискусії.

Оцінюючи цю заяву, британська газета The Telegraph зазначає, що Макрон фактично “поставив на карту свій авторитет як переговорника”.

– Його коментарі, ймовірно, стривожать інших членів НАТО, особливо США та Велику Британію, які попереджали, що широкомасштабне вторгнення Росії в Україну може відбутися скоро. Обидві країни підозрюють, що Путін може використати занепокоєння про присутність і розширення Альянсу на схід як привід для агресії, – пише видання.

А британське видання The Daily Express цитує аналітиків, які скептично оцінюють заяви французького лідера щодо можливого дипломатичного прориву в переговорах з РФ. Так, виконавчий директор консалтингової компанії Eurasia Group Муджтаба Рахман, нагадав, що попередні спроби Емманюеля Макрона знайти спільну мову з Путіним не були успішними.

Американське видання The New York Times звертає увагу на той факт, що Емманюель Макрон виступив зі своєю безпековою ініціативою за два місяці до президентських виборів у Франції. На думку журналістів, з одного боку, це можливість для Макрона очолити зусилля щодо створення нової архітектури європейської безпеки та зайняти більш провідну роль у Європі. З іншого боку – це й ризик для французького лідера.

– У той час як адміністрація Байдена дотримується жорсткої лінії, Німеччина сидить тихо, а президент Путін прагне змусити погодитися з російськими наріканнями на безпеку, саме Макрон зробив себе центральною фігурою європейської дипломатії, – йдеться у статті.

Видання із посиланням на високопосадовця в адміністрації президента Франції інформує, що в Москві називають Макрона “якісним перемовником”.

Французькі чиновники розповіли журналістам, що Макрон на зустрічах із Зеленським та Путіним застосовуватиме “подвійні підходи”. По-перше, йдеться про використання Нормандського формату для підтримки “глибоко неоднозначних” Мінських домовленостей-2, підписаних у 2015 році. Як зазначає The New York Times, цей документ забезпечив припинення вогню на сході України, але водночас виявився значною мірою недієздатним, оскільки його положення по-різному трактуються сторонами.

По-друге, Макрон у тісній координації з Байденом спробує домогтися конкретного сигналу про деескалацію, який змусить РФ відвести війська, а задля цього – спробує з’ясувати, що для Путіна є “останньою червоною лінією”.

За інформацією журналістів, Макрон хоче подивитися, чи можна якось розширити пропозиції, які зробив Росії Вашингтон у січні цього року (у відповідь на ультиматуми Кремля щодо “гарантій безпеки”). Пропозиції США передбачають більшу прозорість щодо розміщення ракет у Східній Європі, а також зобов’язання Вашингтона та Москви не розміщувати ракети та військових в Україні. У Кремлі назвали відповідь США на ультиматуми РФ неадекватною.

Видання Politico пише, що Емманюель Макрон йде “на велетенську авантюру”, зайнявши позицію світового лідера, який здатен домовитися з президентом РФ.

– Якщо йому це вдасться, то він стане героєм, який запобіг нападу на Україну та повернув Європі дипломатичну вагу, і все це якраз перед квітневими президентськими виборами у Франції, – міркують журналісти Politico.

Водночас видання зазначає, що багато країн Заходу не в захваті від ініціативи Макрона через побоювання, що їм доведеться піти на компроміс із Москвою. В державах-членах НАТО превалює думка, що Володимир Путін відступить лише в разі демонстрації сили та збільшення поставок зброї до України.

Журналіст Девід Андельман у своєму аналітичному матеріалі для американського телеканалу CNN висловив думку, що президент Франції має намір зайняти позицію ключового перемовника з РФ від країн Заходу (яку раніше відводили ексканцлеру Німеччини Ангелі Меркель). Тим більше, що Франція зараз головує в Євросоюзі.

– Наразі Європі потрібен новий лідер. Особливі повноваження Меркель, схоже, не перейшли до її наступника Шольца, з яким Путін розмовляв лише один раз за останні два місяці, – пише Андельман.

Олаф Шольц і спроби відновити репутацію Німеччини

Що стосується канцлера ФРН Олафа Шольца, західні ЗМІ оцінюють його сьогоднішній візит до Вашингтона як спробу відновити репутацію Німеччини. Остання продемонструвала доволі стриману реакцію на ситуацію довкола України, чим спровокувала критику країн-союзників.

– Олаф Шольц під час зустрічі з президентом Байденом спробує відновити довіру до Німеччини в умовах української кризи. Далі на порядку денному – Київ та Москва… Пан Шольц викликав гостру критику всередині своєї країни та за кордоном через відсутність лідерства в одній із найсерйозніших безпекових криз у Європі з моменту завершення “холодної війни”, – пише видання The New York Times.

Журналісти нагадують, що Берлін відмовився надавати Україні зброю, погодившись передати тільки п’ять тисяч шоломів.

За інформацією The New York Times, минулого тижня посол Німеччини у США Емілі Хабер відправила до ФРН службову записку, яка починалася словами: Берлін, у нас проблеми. Посол зазначила в записці, що Німеччина дедалі частіше сприймається Заходом як ненадійний союзник через нерішучу позицію під час української кризи. Хабер також поінформувала про “величезну шкоду”, нанесену репутації ФРН.

За словами Хабер, у надійності Німеччини зараз сумнівається багато хто в Конгресі США: на думку багатьох республіканців, Берлін зараз перебуває “в ліжку з Путіним”, щоб забезпечити поставки газу.

У зв’язку з цим, як зазначає NYT, головним завданням Шольца під час поїздки до Вашингтона має стати відновлення довіри до Німеччини. При цьому канцлеру ФРН доведеться “щось принести до столу”, тобто запропонувати певні кроки для посилення стримування РФ на східному фланзі.

Журналісти нагадують, що стримана позицій Олафа Шольца щодо України впливає на його політичний рейтинг, який демонструє зниження. Водночас німецькі ЗМІ висміюють недостатню присутність політика в медіапросторі. Наприклад, німецьке видання Der Spiegel описало Шольца як “майже невидимого, нечутного”.

Газета Financial Times також пише, що Шольц вирушив до США, щоб зміцнити довіру до Німеччини в очах “скептично налаштованих союзників”, стривожених його реакцією на ситуацію довкола України.

– Він (Олаф Шольц, – Ред.) стикається з обвинуваченнями всередині країни і за кордоном у тому, що Німеччина стала ненадійним партнером і слабкою ланкою в єдиному фронті Заходу проти Росії. Внутрішні опоненти Шольца кажуть, що йому не вдалося продемонструвати лідерство щодо України, і протиставляють його невпевненість у конфлікті активній ролі, яку відіграла його попередниця Ангела Меркель після анексії Криму Росією у 2014 році, – наголошується в матеріалі.

Видання процитувало заяву лідера християнських демократів Фрідріха Мерца, яку той зробив у коментарі Bild.

– Європа зіткнулася з найбільшою загрозою миру та свободі, а канцлер фактично зник. Усі його попередники вчинили б інакше, – заявив Мерц.

Як інформує Financial Times, значне обурення країн Заходу викликала відмова Берліна надати зброю Україні.

Водночас риторика Берліна щодо російського газопроводу Північний потік-2 останнім часом стала жорсткішою.

Видання із посиланням на аналітиків пише, що проблема частково полягає в тому, що Олаф Шольц лише нещодавно став канцлером і одразу ж зіткнувся із загрозою російської військової ескалації щодо України. За словами аналітиків, Шольц є ще недостатньо досвідченим у міжнародних справах.

Новому очільнику німецького уряду також доводиться боротися з деякими членами власної Соціал-демократичної партії, які “не хочуть протистояти РФ”.

Джерело: ВВС, CNN, The New York Times, Financial Times, Journal du Dimanche, The Telegraph, The Daily Express, Politico